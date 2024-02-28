Щетинина Матрена Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Щетинина Матрена Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2391
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 22
- Двор / Семья
- 22
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена [6]
- Возраст по текущей РС
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1837
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 146
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 22
01 | Щетинин Демьян Самсонов: 60 / 67 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Лукерья Иванова: - / 70 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щетинин Антон Демьянов: 39 / 46 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Щетинина Евдокия Макеева: - / 45 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Щетинина Федора Антонова: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Щетинин Матвей Антонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Щетинина Матрена Яковлева: - / 21 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Щетинин Яков Антонов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [3]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1837 ст.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1837
Неизвестно