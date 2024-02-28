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Щетинина Евдокия Макеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щетинина Евдокия Макеева
Пол
жен
Номер записи
2388
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
22
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена [3]
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1813
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 146
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 22
01 | Щетинин Демьян Самсонов: 60 / 67 | государственный крестьянин - глава
02 | Щетинина Лукерья Иванова: - / 70 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Щетинин Антон Демьянов: 39 / 46 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Щетинина Евдокия Макеева: - / 45 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Щетинина Федора Антонова: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Щетинин Матвей Антонов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Щетинина Матрена Яковлева: - / 21 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Щетинин Яков Антонов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1813 ст.

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1813
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