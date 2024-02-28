Чуркин Антип Гуреев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Чуркин Антип Гуреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2384
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 21
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын [6]
- Возраст по текущей РС
- 0,5
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 145
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 21
01 | Чуркин Иван Алексеев: 24 / 31 | государственный крестьянин - глава
02 | Чуркина Настасья Прохорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Чуркина Елизавета Иванова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Чуркин Семен Иванов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Чуркина Прасковья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - сестра [1]
06 | Чуркин Гурей Алексеев: 23 / 30 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Чуркина Христинья Сазонова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Чуркин Федот Гуреев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [6]
09 | Чуркин Антип Гуреев: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [6]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1857 ст.
- Место рождения
- с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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