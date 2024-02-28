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Чуркин Федот Гуреев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Чуркин Федот Гуреев
Пол
муж
Номер записи
2383
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
21
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын [6]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 145
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 21
01 | Чуркин Иван Алексеев: 24 / 31 | государственный крестьянин - глава
02 | Чуркина Настасья Прохорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Чуркина Елизавета Иванова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Чуркин Семен Иванов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Чуркина Прасковья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - сестра [1]
06 | Чуркин Гурей Алексеев: 23 / 30 | государственный крестьянин - брат [1]
07 | Чуркина Христинья Сазонова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Чуркин Федот Гуреев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [6]
09 | Чуркин Антип Гуреев: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [6]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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