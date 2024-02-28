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Тимофеева Фиона Матвеева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Тимофеева Фиона Матвеева
Пол
жен
Номер записи
2368
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
20
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [1]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 145
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 20
01 | Тимофеев Матвей Гаврилов: 27 / 34 | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Домна Аверьянова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Тимофеева Прасковья Матвеева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Тимофеева Фиона Матвеева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Тимофеева Анисья Матвеева: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Тимофеев Аксентий Матвеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Тимофеев Никита Матвеев: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Тимофеев Митрофан Матвеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Тимофеев Селиверст Гаврилов: 22 / 29 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Тимофеева Евдокия Иванова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Тимофеева Дарья Селиверстова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [9]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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