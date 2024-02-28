Тимофеева Фиона Матвеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Тимофеева Фиона Матвеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2368
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 20
- Двор / Семья
- 20
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 145
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 20
01 | Тимофеев Матвей Гаврилов: 27 / 34 | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Домна Аверьянова: - / 31 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Тимофеева Прасковья Матвеева: - / 13 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Тимофеева Фиона Матвеева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Тимофеева Анисья Матвеева: - / 0,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Тимофеев Аксентий Матвеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Тимофеев Никита Матвеев: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Тимофеев Митрофан Матвеев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Тимофеев Селиверст Гаврилов: 22 / 29 | государственный крестьянин - брат [1]
10 | Тимофеева Евдокия Иванова: - / 28 | государственная крестьянка - жена [9]
11 | Тимофеева Дарья Селиверстова: - / 3 | государственная крестьянка - дочь [9]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
- Место рождения
- с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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