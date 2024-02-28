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Щетинина Настасья Никитина

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Щетинина Настасья Никитина
Пол
жен
Номер записи
2364
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1831
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 145
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 19
01 | Щетинина Настасья Никитина: - / 27 | государственная крестьянка - глава
Дополнительная информация в записи
умершего Никиты Федосеева Щетинина дочь
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1831 ст.

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