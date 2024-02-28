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Курепин Карп Николаев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Курепин Карп Николаев
Пол
муж
Номер записи
2360
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
19
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
12
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
33
Год рождения вычисленный
1825
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 144
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 18
01 | Курепин Алексей Николаев: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Курепина Агрипина Иванова: - / 86 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Курепина Матрена Алексеева: - / 24 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Курепина Мавра Алексеева: - / 20 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Курепина Марья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Курепина Татьяна Алексеева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Курепин Андрей Алексеев: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Курепина Прасковья Иосифова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Курепина Екатерина Андреева: - / 2 нед. | государственная крестьянка - дочь [7]
11 | Курепин Семен Алексеев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Курепин Карп Николаев: 26 / 33 | государственный крестьянин - брат [1]
13 | Курепина Прасковья Алексеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Курепина Марья Карпова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Курепин Григорий Карпов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [12]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1825 ст.

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