Курепина Агрипина Иванова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Курепина Агрипина Иванова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2350
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 19
- Двор / Семья
- 18
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать [1]
- Возраст по текущей РС
- 86
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 144
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 18
01 | Курепин Алексей Николаев: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Курепина Агрипина Иванова: - / 86 | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Курепина Матрена Алексеева: - / 24 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Курепина Мавра Алексеева: - / 20 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Курепина Марья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Курепина Татьяна Алексеева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [1]
07 | Курепин Андрей Алексеев: 20 / - | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Курепина Прасковья Иосифова: - / 27 | государственная крестьянка - жена [7]
09 | Курепина Екатерина Андреева: - / 2 нед. | государственная крестьянка - дочь [7]
11 | Курепин Семен Алексеев: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Курепин Карп Николаев: 26 / 33 | государственный крестьянин - брат [1]
13 | Курепина Прасковья Алексеева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [12]
14 | Курепина Марья Карпова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [12]
15 | Курепин Григорий Карпов: - / 6 | государственный крестьянин - сын [12]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1772 ст.
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