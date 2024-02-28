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Сысоева Авдотья Дмитриева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сысоева Авдотья Дмитриева
Пол
жен
Номер записи
2339
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
18
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
жена [8]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1823
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 144
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 17
01 | Сысоев Ефим Семенов: 64 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Сысоев Савелий Ефимов: 44 / 51 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Сысоева Авдотья Иванова: - / 51 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Сысоева Анна Савельева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Сысоева Марья Савельева: - / 7 и 2 нед. | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Сысоев Иван Савельев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Сысоев Илья Савельев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Сысоев Василий Ефимов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Сысоева Авдотья Дмитриева: - / 35 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Сысоев Алексей Васильев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [8]
11 | Сысоев Макар Алексеев: 37 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Сысоева Настасья Егорова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Сысоева Елена Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Сысоева Варвара Макарова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Сысоева Фиона Алексеева: - / - | государственная крестьянка - сестра [11]
16 | Сысоев Сергей Макаров: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [11]
17 | Сысоев Михайла Макаров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [11]
18 | Сысоев Афанасий Макаров: - / 1 | государственный крестьянин - сын [11]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1823 ст.

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