Сысоев Савелий Ефимов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сысоев Савелий Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2332
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 18
- Двор / Семья
- 17
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 44
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1807
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 143
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 17
01 | Сысоев Ефим Семенов: 64 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Сысоев Савелий Ефимов: 44 / 51 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Сысоева Авдотья Иванова: - / 51 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Сысоева Анна Савельева: - / - | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Сысоева Марья Савельева: - / 7 и 2 нед. | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Сысоев Иван Савельев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [2]
07 | Сысоев Илья Савельев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Сысоев Василий Ефимов: 23 / 30 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Сысоева Авдотья Дмитриева: - / 35 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Сысоев Алексей Васильев: - / 5 | государственный крестьянин - сын [8]
11 | Сысоев Макар Алексеев: 37 / - | государственный крестьянин - племянник [1]
12 | Сысоева Настасья Егорова: - / 42 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Сысоева Елена Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Сысоева Варвара Макарова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [11]
15 | Сысоева Фиона Алексеева: - / - | государственная крестьянка - сестра [11]
16 | Сысоев Сергей Макаров: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [11]
17 | Сысоев Михайла Макаров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [11]
18 | Сысоев Афанасий Макаров: - / 1 | государственный крестьянин - сын [11]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1807 ст.
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