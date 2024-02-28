Татаринцова Вера Сергеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Татаринцова Вера Сергеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2328
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 17
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 14
- Родственная связь
- дочь [13]
- Возраст по текущей РС
- 8
- Год рождения вычисленный
- 1850
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 143
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 16
01 | Татаринцов Дмитрий Гаврилов: 47 / 54 | государственный крестьянин - глава
02 | Татаринцова Ирина Григорьева: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Татаринцов Данила Дмитриев: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Татаринцова Авдотья Михайлова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Татаринцова Евфросинья Данилова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Татаринцов Демьян Данилов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Татаринцов Александр Данилов: - / 8 мес. | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Татаринцов Григорий Дмитриев: 20 / 27 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Татаринцова Ирина Григорьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Татаринцова Настасья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Татаринцова Марья Григорьева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Татаринцов Прокофий Сергеев: 14 / 21 | государственный крестьянин - племянник [1]
13 | Татаринцова Ульяна Савельева: - / 47 | государственная крестьянка - мать [12]
14 | Татаринцова Вера Сергеева: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [13]
15 | Татаринцова Анна Петрова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [12]
16 | Татаринцов Антон Сергеев: 10 / 17 | государственный крестьянин - племянник [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1850 ст.
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