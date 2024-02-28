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Татаринцова Авдотья Михайлова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Татаринцова Авдотья Михайлова
Пол
жен
Номер записи
2318
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
17
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена [3]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 143
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 16
01 | Татаринцов Дмитрий Гаврилов: 47 / 54 | государственный крестьянин - глава
02 | Татаринцова Ирина Григорьева: - / 49 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Татаринцов Данила Дмитриев: 29 / 36 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Татаринцова Авдотья Михайлова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Татаринцова Евфросинья Данилова: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [3]
06 | Татаринцов Демьян Данилов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [3]
07 | Татаринцов Александр Данилов: - / 8 мес. | государственный крестьянин - сын [3]
08 | Татаринцов Григорий Дмитриев: 20 / 27 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Татаринцова Ирина Григорьева: - / 27 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Татаринцова Настасья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Татаринцова Марья Григорьева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Татаринцов Прокофий Сергеев: 14 / 21 | государственный крестьянин - племянник [1]
13 | Татаринцова Ульяна Савельева: - / 47 | государственная крестьянка - мать [12]
14 | Татаринцова Вера Сергеева: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [13]
15 | Татаринцова Анна Петрова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [12]
16 | Татаринцов Антон Сергеев: 10 / 17 | государственный крестьянин - племянник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.

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