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Пышьев Емельян Тимофеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Пышьев Емельян Тимофеев
Пол
муж
Номер записи
2314
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
16
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
17
Родственная связь
сын [10]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 142
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 15
01 | Пышьев Макар Афанасьев: 45 / 52 | государственный крестьянин - глава
02 | Пышьева Ирина Иванова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Пышьева Федора Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Пышьева Марья Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Пышьева Дарья Макарова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Пышьев Ермолай Макаров: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Пышьева Авдотья Григорьева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Пышьев Михайла Макаров: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Пышьев Никита Макаров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Пышьев Тимофей Афанасьев: 40 / 47 | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Пышьева Марья Алексеева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Пышьева Татьяна Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Пышьева Александра Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Пышьева Марфа Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
15 | Пышьева Ирина Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
16 | Пышьев Лукьян Тимофеев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [10]
17 | Пышьев Емельян Тимофеев: - / 2 | государственный крестьянин - сын [10]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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