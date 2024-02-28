Пышьева Авдотья Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Пышьева Авдотья Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2304
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 16
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- жена [6]
- Возраст по текущей РС
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 142
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 15
01 | Пышьев Макар Афанасьев: 45 / 52 | государственный крестьянин - глава
02 | Пышьева Ирина Иванова: - / 52 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Пышьева Федора Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Пышьева Марья Макарова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Пышьева Дарья Макарова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Пышьев Ермолай Макаров: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Пышьева Авдотья Григорьева: - / 25 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Пышьев Михайла Макаров: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Пышьев Никита Макаров: 2 / 9 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Пышьев Тимофей Афанасьев: 40 / 47 | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Пышьева Марья Алексеева: - / 31 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Пышьева Татьяна Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Пышьева Александра Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Пышьева Марфа Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
15 | Пышьева Ирина Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [10]
16 | Пышьев Лукьян Тимофеев: - / 3 | государственный крестьянин - сын [10]
17 | Пышьев Емельян Тимофеев: - / 2 | государственный крестьянин - сын [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1833 ст.
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