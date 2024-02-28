Замошникова Домна Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамошникова Домна Константинова

Замошникова Домна Константинова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Замошникова Домна Константинова
Пол
жен
Номер записи
2295
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
14
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена [5]
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 141
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 13
01 | Замошников Семен Федоров: 76 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Замошникова Евдокия Федорова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Замошникова Прасковья Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Замошникова Елизавета Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Замошников Василий Семенов: 53 / 60 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Замошникова Домна Константинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Замошникова Матрена Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Замошникова Татьяна Васильева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1811 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close