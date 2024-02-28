Замошников Василий Семенов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Замошников Василий Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2294
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 14
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 53
- Возраст по текущей РС
- 60
- Год рождения вычисленный
- 1798
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 141
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 13
01 | Замошников Семен Федоров: 76 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Замошникова Евдокия Федорова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Замошникова Прасковья Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Замошникова Елизавета Семенова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Замошников Василий Семенов: 53 / 60 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Замошникова Домна Константинова: - / 47 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Замошникова Матрена Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Замошникова Татьяна Васильева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [5]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1798 ст.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.