Замошников Ларион Савельев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Замошников Ларион Савельев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2283
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 13
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 7
- Возраст по текущей РС
- 14
- Год рождения вычисленный
- 1844
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 141
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 12
01 | Замошников Савелий Захаров: 33 / 40 | государственный крестьянин - глава
02 | Замошникова Екатерина Максимова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Замошников Ларион Савельев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Замошников Иван Савельев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Замошников Иван Захаров: 26 / 33 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Замошникова Федора Макарова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Замошникова Евфросинья Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Замошникова Александра Игнатова: - / 16 | государственная крестьянка - племянница [5]
09 | Замошников Илья Иванов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1844 ст.
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