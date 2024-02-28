Замошникова Екатерина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамошникова Екатерина Максимова

Замошникова Екатерина Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Замошникова Екатерина Максимова
Пол
жен
Номер записи
2282
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
13
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена [1]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1853
Год смерти
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 141
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 12
01 | Замошников Савелий Захаров: 33 / 40 | государственный крестьянин - глава
02 | Замошникова Екатерина Максимова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Замошников Ларион Савельев: 7 / 14 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Замошников Иван Савельев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Замошников Иван Захаров: 26 / 33 | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Замошникова Федора Макарова: - / 25 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Замошникова Евфросинья Иванова: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Замошникова Александра Игнатова: - / 16 | государственная крестьянка - племянница [5]
09 | Замошников Илья Иванов: - / 3 | государственный крестьянин - сын [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1853 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close