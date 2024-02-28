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Сидякина Дарья Прокофьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Сидякина Дарья Прокофьева
Пол
жен
Номер записи
2276
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
15
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
жена [10]
Возраст по текущей РС
36
Год рождения вычисленный
1822
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 140
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 14
01 | Сидякин Тимофей Алексеев: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Сидякина Марья Алексеева: - / 41 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Сидякин Михайла Тимофеев: 15 и 4 мес. / - | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Сидякин Андрей Тимофеев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Сидякина Февронья Васильева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Сидякин Архип Тимофеев: 11 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Сидякин Иван Тимофеев: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Сидякин Емельян Тимофеев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Сидякин Григорий Тимофеев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Сидякин Андрей Алексеев: 30 / 37 | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Сидякина Дарья Прокофьева: - / 36 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Сидякина Наталья Андреева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Сидякина Марина Андреева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Сидякин Иван Андреев: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Сидякин Семен Андреев: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [10]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1822 ст.

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