Сидякин Григорий Тимофеев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Сидякин Григорий Тимофеев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2274
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 15
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 140
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 14
01 | Сидякин Тимофей Алексеев: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Сидякина Марья Алексеева: - / 41 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Сидякин Михайла Тимофеев: 15 и 4 мес. / - | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Сидякин Андрей Тимофеев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Сидякина Февронья Васильева: - / 20 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Сидякин Архип Тимофеев: 11 / - | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Сидякин Иван Тимофеев: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [1]
08 | Сидякин Емельян Тимофеев: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [1]
09 | Сидякин Григорий Тимофеев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [1]
10 | Сидякин Андрей Алексеев: 30 / 37 | государственный крестьянин - брат [1]
11 | Сидякина Дарья Прокофьева: - / 36 | государственная крестьянка - жена [10]
12 | Сидякина Наталья Андреева: - / 6 | государственная крестьянка - дочь [10]
13 | Сидякина Марина Андреева: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [10]
14 | Сидякин Иван Андреев: 3 / 10 | государственный крестьянин - сын [10]
15 | Сидякин Семен Андреев: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [10]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
- Место рождения
- с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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