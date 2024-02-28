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Анисимов Тимофей Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Анисимов Тимофей Алексеев
Пол
муж
Номер записи
2264
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
12
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
11
Родственная связь
сын [5]
Возраст по прошлой РС
10
Причина выбытия
предписание палаты государственных имуществ
Год убытия
1855
Год рождения вычисленный
1840
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 139
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 11
01 | Анисимов Василий Никитин: 45 / 52 | государственный крестьянин - глава
02 | Анисимова Пелагея Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Анисимова Агафья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Анисимова Марфа Васильева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Анисимов Алексей Никитин: 42 / - | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Анисимова Анна Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Анисимова Марья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Анисимов Никита Алексеев: 24 / - | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Анисимова Евдокия Ефимова: - / - | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Анисимова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Анисимов Тимофей Алексеев: 10 / - | государственный крестьянин - сын [5]
12 | Анисимов Иван Алексеев: 6 / - | государственный крестьянин - сын [5]
Дополнительная информация в записи
перечислены в Ставропольскую губернию и уезд в селение Петровское по предписанию палаты государственных имуществ от 28 июяя 1855 года за № 7318 в Кавказскую область
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1840 ст.

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