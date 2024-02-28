Анисимова Евдокия Ефимова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Анисимова Евдокия Ефимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2262
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 12
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- жена [8]
- Причина выбытия
- предписание палаты государственных имуществ
- Год убытия
- 1855
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 139
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 11
01 | Анисимов Василий Никитин: 45 / 52 | государственный крестьянин - глава
02 | Анисимова Пелагея Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Анисимова Агафья Васильева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Анисимова Марфа Васильева: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Анисимов Алексей Никитин: 42 / - | государственный крестьянин - брат [1]
06 | Анисимова Анна Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Анисимова Марья Алексеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [5]
08 | Анисимов Никита Алексеев: 24 / - | государственный крестьянин - сын [5]
09 | Анисимова Евдокия Ефимова: - / - | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Анисимова Марья Никитина: - / - | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Анисимов Тимофей Алексеев: 10 / - | государственный крестьянин - сын [5]
12 | Анисимов Иван Алексеев: 6 / - | государственный крестьянин - сын [5]
- Дополнительная информация в записи
- перечислены в Ставропольскую губернию и уезд в селение Петровское по предписанию палаты государственных имуществ от 28 июяя 1855 года за № 7318 в Кавказскую область
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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