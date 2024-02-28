Безсонов Самойло Ефимов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Безсонов Самойло Ефимов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2253
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 11
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Причина выбытия
- указ Воронежской палаты государственных имуществ
- Год убытия
- 1853
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 139
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 10
01 | Безсонов Ефим Степанов: 40 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Безсонова Лукерья Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Безсонова Домна Леонова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Безсонова Агрипина Ефимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Безсонов Самойло Ефимов: 15 / - | государственный крестьянин - сын [1]
- Дополнительная информация в записи
- перечислены по указу Воронежской палаты государственных имуществ от 15 июля 1853 года за № 8394 в Кавказскую область
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1835 ст.
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