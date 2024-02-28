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Безсонов Ефим Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Безсонов Ефим Степанов
Пол
муж
Номер записи
2249
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
11
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
40
Причина выбытия
указ Воронежской палаты государственных имуществ
Год убытия
1853
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 139
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 10
01 | Безсонов Ефим Степанов: 40 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Безсонова Лукерья Тимофеева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Безсонова Домна Леонова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Безсонова Агрипина Ефимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Безсонов Самойло Ефимов: 15 / - | государственный крестьянин - сын [1]
Дополнительная информация в записи
перечислены по указу Воронежской палаты государственных имуществ от 15 июля 1853 года за № 8394 в Кавказскую область
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1810 ст.

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