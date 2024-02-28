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Тимофеев Федор Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Тимофеев Федор Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
2246
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын [4]
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1852
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 138
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Тимофеев Иосиф Иванов: 46 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Ирина Иосифова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Тимофеев Филип Иосифов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Тимофеев Дмитрий Иосифов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Тимофеева Устинья Павлова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Тимофеев Иван Дмитриев: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Тимофеев Федор Дмитриев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Тимофеев Алексей Дмитриев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Тимофеев Федор Иосифов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1852 ст.
Место рождения
с. Богородицкое, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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