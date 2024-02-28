Тимофеева Устинья Павлова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Тимофеева Устинья Павлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 2244
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 10
- Двор / Семья
- 9
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена [4]
- Возраст по текущей РС
- 36
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 138
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 9
01 | Тимофеев Иосиф Иванов: 46 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Ирина Иосифова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Тимофеев Филип Иосифов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Тимофеев Дмитрий Иосифов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Тимофеева Устинья Павлова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Тимофеев Иван Дмитриев: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Тимофеев Федор Дмитриев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Тимофеев Алексей Дмитриев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Тимофеев Федор Иосифов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1822 ст.
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