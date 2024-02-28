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Тимофеева Ирина Иосифова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Тимофеева Ирина Иосифова
Пол
жен
Номер записи
2241
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
10
Двор / Семья
9
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1853
Год смерти
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 138
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 9
01 | Тимофеев Иосиф Иванов: 46 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Ирина Иосифова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Тимофеев Филип Иосифов: 27 / 34 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Тимофеев Дмитрий Иосифов: 25 / 32 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Тимофеева Устинья Павлова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Тимофеев Иван Дмитриев: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
07 | Тимофеев Федор Дмитриев: - / 6 | государственный крестьянин - сын [4]
08 | Тимофеев Алексей Дмитриев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Тимофеев Федор Иосифов: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1853 ст.

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