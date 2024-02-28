Тимофеев Петр Семенов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Тимофеев Петр Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 2229
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 9
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- сын [4]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1841
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- с. Богородицкое
- Место события
- с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 137
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 8
01 | Тимофеев Сысой Елисеев: 57 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Настасья Петрова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Тимофеева Наталья Сысоева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Тимофеев Семен Сысоев: 28 / - | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Тимофеева Степанида Иванова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Тимофеева Фиона Семенова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Тимофеева Аксинья Семенова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Тимофеев Петр Семенов: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Тимофеев Савелий Семенов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Тимофеев Сергей Семенов: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
11 | Тимофеев Корней Елисеев: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Тимофеева Ирина Демьянова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Тимофеева Дарья Корнеева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Тимофеев Андрей Сысоев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Тимофеева Февронья Парфенова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Тимофеева Марина Андреева: - / 4 мес. | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Тимофеев Макар Андреев: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Тимофеев Никифор Сысоев: 4 / - | государственный крестьянин - сын [1]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1841 ст.
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