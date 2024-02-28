Тимофеева Фиона Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева Фиона Семенова

Тимофеева Фиона Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Тимофеева Фиона Семенова
Пол
жен
Номер записи
2227
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
9
Двор / Семья
8
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь [4]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
с. Богородицкое
Место события
с. Богородицкое, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 137
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 8
01 | Тимофеев Сысой Елисеев: 57 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Тимофеева Настасья Петрова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Тимофеева Наталья Сысоева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Тимофеев Семен Сысоев: 28 / - | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Тимофеева Степанида Иванова: - / 36 | государственная крестьянка - жена [4]
06 | Тимофеева Фиона Семенова: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [4]
07 | Тимофеева Аксинья Семенова: - / 4 | государственная крестьянка - дочь [4]
08 | Тимофеев Петр Семенов: 10 / 17 | государственный крестьянин - сын [4]
09 | Тимофеев Савелий Семенов: 4 / 11 | государственный крестьянин - сын [4]
10 | Тимофеев Сергей Семенов: 2 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [4]
11 | Тимофеев Корней Елисеев: 17 / 24 | государственный крестьянин - сын [1]
12 | Тимофеева Ирина Демьянова: - / 23 | государственная крестьянка - жена [11]
13 | Тимофеева Дарья Корнеева: - / 2 | государственная крестьянка - дочь [11]
14 | Тимофеев Андрей Сысоев: 14 / 21 | государственный крестьянин - сын [1]
15 | Тимофеева Февронья Парфенова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [14]
16 | Тимофеева Марина Андреева: - / 4 мес. | государственная крестьянка - дочь [14]
17 | Тимофеев Макар Андреев: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [14]
18 | Тимофеев Никифор Сысоев: 4 / - | государственный крестьянин - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close