Евстюхина Акулина Яковлева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Евстюхина Акулина Яковлева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1249
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 104
- Двор / Семья
- 93
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- дочь [2]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1848
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 76
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 93
01 | Евстюхин Кирила Яковлев: 26 / 33 | государственный крестьянин - глава
02 | Евстюхина Анна Григорьева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Евстюхина Агафья Яковлева: - / 13,5 | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Евстюхина Акулина Яковлева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Евстюхина Дарья Яковлева: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Евстюхина Марья Петрова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
07 | Евстюхина Стефанида Кирилова: - / 10,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
08 | Евстюхина Агафья Кирилова: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
09 | Евстюхина Агафья Кирилова: - / 2,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
10 | Евстюхин Федор Кирилов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Евстюхин Семен Кирилов: - / 9 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1848 ст.
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