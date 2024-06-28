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Евстюхина Акулина Яковлева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Евстюхина Акулина Яковлева
Пол
жен
Номер записи
1249
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
104
Двор / Семья
93
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1848
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 76
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 93
01 | Евстюхин Кирила Яковлев: 26 / 33 | государственный крестьянин - глава
02 | Евстюхина Анна Григорьева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Евстюхина Агафья Яковлева: - / 13,5 | государственная крестьянка - дочь [2]
04 | Евстюхина Акулина Яковлева: - / 10 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Евстюхина Дарья Яковлева: - / 8 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Евстюхина Марья Петрова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
07 | Евстюхина Стефанида Кирилова: - / 10,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
08 | Евстюхина Агафья Кирилова: - / 7 и 2 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
09 | Евстюхина Агафья Кирилова: - / 2,5 | государственная крестьянка - дочь [1]
10 | Евстюхин Федор Кирилов: - / 5 | государственный крестьянин - сын [1]
11 | Евстюхин Семен Кирилов: - / 9 мес. | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1848 ст.

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