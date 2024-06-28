Ерохин Максим Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрохин Максим Антонов

Ерохин Максим Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Максим Антонов
Пол
муж
Номер записи
1239
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
102
Двор / Семья
92
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
брат [1]
Возраст по прошлой РС
33
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1818
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 76
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 92
01 | Ерохин Евдоким Антонов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Александра Власова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Анна Евдокимова: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохина Марья Евдокимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохина Авдотья Евдокимова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Стефан Евдокимов: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохина Авдотья Родионова: - / 19 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Ерохин Максим Антонов: 33 / 40 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Ерохина Настасья Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Ерохина Пелагея Максимова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Ерохина Федосья Максимова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Ерохина Матрена Максимова: - / 9,5 | государственная крестьянка - дочь [8]
13 | Ерохин Афанасий Максимов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [8]
14 | Ерохин Леон Максимов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [8]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1818 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close