Ерохин Евдоким Антонов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохин Евдоким Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1232
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 102
- Двор / Семья
- 92
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 50
- Год рождения вычисленный
- 1808
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 76
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 92
01 | Ерохин Евдоким Антонов: 43 / 50 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Александра Власова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Анна Евдокимова: - / 22 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохина Марья Евдокимова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохина Авдотья Евдокимова: - / 16 | государственная крестьянка - дочь [1]
06 | Ерохин Стефан Евдокимов: 11 / 18 | государственный крестьянин - сын [1]
07 | Ерохина Авдотья Родионова: - / 19 | государственная крестьянка - жена [6]
08 | Ерохин Максим Антонов: 33 / 40 | государственный крестьянин - брат [1]
09 | Ерохина Настасья Егорова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [8]
10 | Ерохина Пелагея Максимова: - / 18 | государственная крестьянка - дочь [8]
11 | Ерохина Федосья Максимова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [8]
12 | Ерохина Матрена Максимова: - / 9,5 | государственная крестьянка - дочь [8]
13 | Ерохин Афанасий Максимов: 9 / 16 | государственный крестьянин - сын [8]
14 | Ерохин Леон Максимов: - / 4 | государственный крестьянин - сын [8]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1808 ст.
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