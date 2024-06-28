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Ерохина Настасья Данилова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Настасья Данилова
Пол
жен
Номер записи
1229
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
101
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
22
Год рождения вычисленный
1836
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 91
01 | Ерохин Селиверст Иосифов: 27 / 34 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Марья Павлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Настасья Данилова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ерохина Варвара Селиверстова: - / 6 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохин Архип Селиверстов: 3 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
Дополнительная информация в записи
2-я жена
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1836 ст.

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