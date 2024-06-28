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Ерохин Селиверст Иосифов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Селиверст Иосифов
Пол
муж
Номер записи
1227
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
101
Двор / Семья
91
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
27
Возраст по текущей РС
34
Год рождения вычисленный
1824
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 91
01 | Ерохин Селиверст Иосифов: 27 / 34 | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Марья Павлова: - / - | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Настасья Данилова: - / 22 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Ерохина Варвара Селиверстова: - / 6 мес. | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Ерохин Архип Селиверстов: 3 мес. / 8 | государственный крестьянин - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1824 ст.

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