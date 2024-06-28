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Беленцов Иван Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Беленцов Иван Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
1225
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
100
Двор / Семья
90
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын [2]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
7
Год рождения вычисленный
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 90
01 | Беленцов Ефим Никифоров: 66 / 73 | государственный крестьянин - глава
02 | Беленцов Дмитрий Ефимов: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Беленцова Акулина Игнатова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Беленцова Агафья Дмитриева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Беленцов Иван Дмитриев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Беленцов Григорий Дмитриев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1851 ст.

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