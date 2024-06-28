Беленцов Иван Дмитриев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Беленцов Иван Дмитриев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1225
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 100
- Двор / Семья
- 90
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [2]
- Причина поступления
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 90
01 | Беленцов Ефим Никифоров: 66 / 73 | государственный крестьянин - глава
02 | Беленцов Дмитрий Ефимов: 24 / 31 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Беленцова Акулина Игнатова: - / 32 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Беленцова Агафья Дмитриева: - / 9 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Беленцов Иван Дмитриев: - / 7 | государственный крестьянин - сын [2]
06 | Беленцов Григорий Дмитриев: - / 4 | государственный крестьянин - сын [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1851 ст.
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