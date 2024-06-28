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Карякин Роман Харитонов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Карякин Роман Харитонов
Пол
муж
Номер записи
1220
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
99
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сын [5]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
1,5
Год рождения вычисленный
1856
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 89
01 | Карякин Андрей Федоров: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякина Варвара Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Карякина Елена Максимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Карякина Марья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Карякин Харитон Андреев: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Карякина Матрена Петрова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Карякин Роман Харитонов: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [5]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1856 ст.

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