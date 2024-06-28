Карякин Харитон Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Карякин Харитон Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1218
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 99
- Двор / Семья
- 89
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 22
- Год рождения вычисленный
- 1836
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 89
01 | Карякин Андрей Федоров: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякина Варвара Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Карякина Елена Максимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Карякина Марья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Карякин Харитон Андреев: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Карякина Матрена Петрова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Карякин Роман Харитонов: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [5]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1836 ст.
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