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Карякина Елена Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Карякина Елена Максимова
Пол
жен
Номер записи
1216
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
99
Двор / Семья
89
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена [1]
Возраст по текущей РС
37
Год рождения вычисленный
1821
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 89
01 | Карякин Андрей Федоров: 41 / 48 | государственный крестьянин - глава
02 | Карякина Варвара Дмитриева: - / - | государственная крестьянка - мать [1]
03 | Карякина Елена Максимова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
04 | Карякина Марья Андреева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Карякин Харитон Андреев: 15 / 22 | государственный крестьянин - сын [1]
06 | Карякина Матрена Петрова: - / 21 | государственная крестьянка - жена [5]
07 | Карякин Роман Харитонов: - / 1,5 | государственный крестьянин - сын [5]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1821 ст.

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