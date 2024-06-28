Бегичева Надежда Денисова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Бегичева Надежда Денисова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1213
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 98
- Двор / Семья
- 88
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по текущей РС
- 49
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 88
01 | Бегичева Надежда Денисова: - / 49 | государственная крестьянка - глава
- Дополнительная информация в записи
- Ефима Яковлева Бегичева жена
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1809 ст.
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