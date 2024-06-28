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Бегичева Надежда Денисова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Бегичева Надежда Денисова
Пол
жен
Номер записи
1213
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
98
Двор / Семья
88
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по текущей РС
49
Год рождения вычисленный
1809
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 75
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 88
01 | Бегичева Надежда Денисова: - / 49 | государственная крестьянка - глава
Дополнительная информация в записи
Ефима Яковлева Бегичева жена
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1809 ст.

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