Дробышова Федосья Михеева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Дробышова Федосья Михеева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1211
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 97
- Двор / Семья
- 87
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- дочь [3]
- Причина выбытия
- умерла
- Год убытия
- 1851
- Год смерти
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 87
01 | Дробышов Игнат Иванов: 56 / 63 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Екатерина Игнатова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Дробышов Михей Игнатов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Дробышова Авдотья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Дробышова Александра Фомина: - / 27 | государственная крестьянка - жена [3]
06 | Дробышова Настасья Михеева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [3]
07 | Дробышова Федосья Михеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
08 | Дробышов Данила Михеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [3]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата смерти
- Вычислено 1851 ст.
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