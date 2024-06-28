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Дробышова Авдотья Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Дробышова Авдотья Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1208
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
97
Двор / Семья
87
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена [3]
Причина выбытия
умерла
Год убытия
1851
Год смерти
1851
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 87
01 | Дробышов Игнат Иванов: 56 / 63 | государственный крестьянин - глава
02 | Дробышова Екатерина Игнатова: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Дробышов Михей Игнатов: 28 / 35 | государственный крестьянин - сын [1]
04 | Дробышова Авдотья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - жена [3]
05 | Дробышова Александра Фомина: - / 27 | государственная крестьянка - жена [3]
06 | Дробышова Настасья Михеева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [3]
07 | Дробышова Федосья Михеева: - / - | государственная крестьянка - дочь [3]
08 | Дробышов Данила Михеев: 5 / 12 | государственный крестьянин - сын [3]
Дополнительная информация в записи
1-я жена
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата смерти
Вычислено 1851 ст.

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