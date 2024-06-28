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Бегичева Марфа Григорьева

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Бегичева Марфа Григорьева
Пол
жен
Номер записи
1203
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
96
Двор / Семья
86
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
дочь [1]
Причина выбытия
вышла замуж
Год убытия
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 86
01 | Бегичева Марфа Егорова: - / 53 | государственная крестьянка - глава
02 | Бегичева Марфа Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Бегичева Прасковья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина

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