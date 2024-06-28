Бегичева Марфа Григорьева
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Бегичева Марфа Григорьева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1203
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 96
- Двор / Семья
- 86
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- дочь [1]
- Причина выбытия
- вышла замуж
- Год убытия
- 1853
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 86
01 | Бегичева Марфа Егорова: - / 53 | государственная крестьянка - глава
02 | Бегичева Марфа Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
03 | Бегичева Прасковья Григорьева: - / - | государственная крестьянка - дочь [1]
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- Индексация данных проведена Вера Ерохина
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