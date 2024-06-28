Глебова Наталья Фролова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Глебова Наталья Фролова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1201
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 95
- Двор / Семья
- 85
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- приемная дочь [1]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1852
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 85
01 | Глебов Фрол Афанасьев: 28 / 35 | государственный крестьянин - глава
02 | Глебова Пелагея Фомина: - / 32 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Глебова Наталья Фролова: - / 6 | государственная крестьянка - приемная дочь [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1852 ст.
- Место рождения
- д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.
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