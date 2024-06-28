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Глебов Сидор Семенов

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебов Сидор Семенов
Пол
муж
Номер записи
1198
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
94
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын [2]
Причина поступления
новорожденный
Возраст по текущей РС
0,5
Год рождения вычисленный
1857
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 84
01 | Глебов Федор Афанасьев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебов Семен Федоров: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Глебова Пелагея Васильева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Глебова Фекла Семенова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Глебова Матрена Семенова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Глебова Варвара Семенова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [2]
07 | Глебов Ефим Семенов: 10 / - | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Глебов Сидор Семенов: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1857 ст.

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