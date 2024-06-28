Глебов Ефим Семенов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Глебов Ефим Семенов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1197
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 94
- Двор / Семья
- 84
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын [2]
- Возраст по прошлой РС
- 10
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1856
- Год рождения вычисленный
- 1840
- Год смерти
- 1856
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 84
01 | Глебов Федор Афанасьев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебов Семен Федоров: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Глебова Пелагея Васильева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Глебова Фекла Семенова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Глебова Матрена Семенова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Глебова Варвара Семенова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [2]
07 | Глебов Ефим Семенов: 10 / - | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Глебов Сидор Семенов: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [2]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1840 ст.
- Дата смерти
- Вычислено 1856 ст.
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