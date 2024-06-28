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Глебова Варвара Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Глебова Варвара Семенова
Пол
жен
Номер записи
1196
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
94
Двор / Семья
84
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1853
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 74
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 84
01 | Глебов Федор Афанасьев: 59 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Глебов Семен Федоров: 32 / 39 | государственный крестьянин - сын [1]
03 | Глебова Пелагея Васильева: - / 37 | государственная крестьянка - жена [2]
04 | Глебова Фекла Семенова: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [2]
05 | Глебова Матрена Семенова: - / 11 | государственная крестьянка - дочь [2]
06 | Глебова Варвара Семенова: - / 5 | государственная крестьянка - дочь [2]
07 | Глебов Ефим Семенов: 10 / - | государственный крестьянин - сын [2]
08 | Глебов Сидор Семенов: - / 0,5 | государственный крестьянин - сын [2]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1853 ст.
Место рождения
д. Шелаево, Валуйский уезд, Воронежская губ.

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