Быков Прокофий Агафонов
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Быков Прокофий Агафонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 1190
- Сословие
- государственный крестьянин
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 92
- Двор / Семья
- 83
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын [1]
- Причина поступления
- новорожденный
- Возраст по текущей РС
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1851
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 83
01 | Быков Агафон Андреев: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Быкова Татьяна Иванова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Быкова Соломонида Агафонова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Быкова Агафья Агафонова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Быков Прокофий Агафонов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1851 ст.
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