Быков Агафон Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Агафон Андреев

Быков Агафон Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Быков Агафон Андреев
Пол
муж
Номер записи
1186
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
92
Двор / Семья
83
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1815
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 83
01 | Быков Агафон Андреев: 36 / 43 | государственный крестьянин - глава
02 | Быкова Татьяна Иванова: - / 37 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Быкова Соломонида Агафонова: - / 17 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Быкова Агафья Агафонова: - / 15 | государственная крестьянка - дочь [1]
05 | Быков Прокофий Агафонов: - / 7 | государственный крестьянин - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1815 ст.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close