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Ерохина Домна Никифорова

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохина Домна Никифорова
Пол
жен
Номер записи
1185
Сословие
государственная крестьянка
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
91
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена [4]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1832
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 82
01 | Ерохин Андрей Ермолаев: 51 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Анна Афанасьева: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Марина Андреева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Павел Андреев: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Домна Никифорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1832 ст.

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