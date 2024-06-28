Ерохина Домна Никифорова
Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
- ФИО
- Ерохина Домна Никифорова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 1185
- Сословие
- государственная крестьянка
- Год ревизии
- 1858
- Двор/семья по прошлой ревизии
- 91
- Двор / Семья
- 82
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена [4]
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Губерния
- Воронежская губ.
- Уезд
- Валуйский уезд
- Место
- д. Шелаево
- Место события
- д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
- Архивный код
- ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
- Полная запись РС
- Номер двора / семьи: 82
01 | Ерохин Андрей Ермолаев: 51 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Анна Афанасьева: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Марина Андреева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Павел Андреев: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Домна Никифорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [4]
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- Источник
- Индексация данных проведена Вера Ерохина
- Дата рождения
- Вычислено 1832 ст.
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