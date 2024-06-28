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Ерохин Андрей Ермолаев

Из справочника
Ревизские Сказки д.Шелаево, с. Колыхалино (Богородицкое), с. Казинка Валуйского уезда
ФИО
Ерохин Андрей Ермолаев
Пол
муж
Номер записи
1181
Сословие
государственный крестьянин
Год ревизии
1858
Двор/семья по прошлой ревизии
91
Двор / Семья
82
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
51
Причина выбытия
умер
Год убытия
1856
Год рождения вычисленный
1799
Год смерти
1856
Губерния
Воронежская губ.
Уезд
Валуйский уезд
Место
д. Шелаево
Место события
д. Шелаево, Шелаевская вол., Валуйский у., Воронежская губ.
Архивный код
ГАВО: ф.И18, оп.1, д.552, лист: 73
Полная запись РС
Номер двора / семьи: 82
01 | Ерохин Андрей Ермолаев: 51 / - | государственный крестьянин - глава
02 | Ерохина Анна Афанасьева: - / 57 | государственная крестьянка - жена [1]
03 | Ерохина Марина Андреева: - / 14 | государственная крестьянка - дочь [1]
04 | Ерохин Павел Андреев: 21 / 28 | государственный крестьянин - сын [1]
05 | Ерохина Домна Никифорова: - / 26 | государственная крестьянка - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Вера Ерохина
Дата рождения
Вычислено 1799 ст.
Дата смерти
Вычислено 1856 ст.

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